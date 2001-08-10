Бездомный снял с пожилой сахалинки золотые серьги и сбежал с ними

Бездомного мужчину из Поронайска подозревают в грабеже.

Как рассказали в областной полиции, злоумышленник встретил у магазина 81-летнюю женщину и предложил проводить её до дома. По дороге он расспрашивал пенсионерку, в том числе о том, где и с кем живёт.

Когда же бабушка зашла в подъезд, грабитель прижал её к стене, снял с ушей золотые серьги и сбежал. Потерпевшая зашла домой и рассказала о произошедшем сыну, который сразу позвонил в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 41-летнего, ранее судимого мужчину без постоянного места жительства по горячим следам.

Похищенные украшения изъяты и будут возвращены владелице, уточнили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.