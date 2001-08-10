Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2021
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Бездомный снял с пожилой сахалинки золотые серьги и сбежал с ними
16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бездомный снял с пожилой сахалинки золотые серьги и сбежал с ними

Бездомного мужчину из Поронайска подозревают в грабеже. 

Как рассказали в областной полиции, злоумышленник встретил у магазина 81-летнюю женщину и предложил проводить её до дома. По дороге он расспрашивал пенсионерку, в том числе о том, где и с кем живёт.

Когда же бабушка зашла в подъезд, грабитель прижал её к стене, снял с ушей золотые серьги и сбежал. Потерпевшая зашла домой и рассказала о произошедшем сыну, который сразу позвонил в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 41-летнего, ранее судимого мужчину без постоянного места жительства по горячим следам.

Похищенные украшения изъяты и будут возвращены владелице, уточнили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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