Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
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10:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В доме по Сахалинской, 43 основные работы на крыше закончат к концу недели

В доме по Сахалинской, 43 основные работы на крыше закончат к концу недели

Подрядчик полностью закончил работы над сгоревшим участком крыши, сейчас ведутся работы на северном и южном участках. Завершить их планируется к концу недели.

В дальнейшем подрядная организации выполнит установку вентиляционных каналов, утеплить чердачноеперекрытие и уложить кровельные покрытие. Кроме того, по линии фонда капитального ремонта, в скором времени начнется замена поврежденных участков системы отопления.

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