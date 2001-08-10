В доме по Сахалинской, 43 основные работы на крыше закончат к концу недели

Подрядчик полностью закончил работы над сгоревшим участком крыши, сейчас ведутся работы на северном и южном участках. Завершить их планируется к концу недели.

В дальнейшем подрядная организации выполнит установку вентиляционных каналов, утеплить чердачноеперекрытие и уложить кровельные покрытие. Кроме того, по линии фонда капитального ремонта, в скором времени начнется замена поврежденных участков системы отопления.