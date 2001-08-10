Тихоокеанское
информационное агентство
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08:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 17 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

Ещё 17 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

Коронавирус в Сахалинской области за последние сутки, 7 апреля, подтвердили у 17 человек.

9 пациентов выписали, сообщил Telegram-канал правительства островного региона. 
 
Итого на 8 апреля в Сахалинской области 22 130 случаев заболевания, 21 772 человека выписаны с выздоровлением, 42 умерших, 316 человек проходят лечение.
 
Прошли вакцинацию 43 402 человека, из них оба этапа - 31 872. Записались на прививку 31 378 человек

 

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