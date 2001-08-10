Браконьеров с незаконно добытыми крабами задержали в Углегорском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Недалеко от Бошняково в Углегорском районе задержали несколько человек, занимающихся незаконной добычей краба с использованием моторной лодки.

На берегу Татарского пролива пограничники обнаружили свыше 190 особей краба разного видового состава (камчатский, волосатый четырехугольный, синий). Водные биоресурсы изъяли и передали на ответственное хранение.

Также изъяты моторная лодка с двигателем и автомобиль Toyota Hilux, на котором браконьеры собирались перевозить нелегальный груз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Проводятся следственные действия по закреплению доказательств.

"Во время задержания пограничники были вынуждены применить физическую силу в отношении одного из мужчин, так как он пытался препятствовать их работе и не реагировал на законные требования. Следствием чего стало его задержание и возбуждение в отношении него дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения которого судом было применено административное наказание", - говорят в пресс-службе регионального Погрануправления.

Напомним, что это уже не первый случай, когда граждане не выполняют законные требования сотрудников пограничных органов ФСБ России. Ранее, в Корсаковском районе, сотрудникам пришлось применить табельное оружие при пресечении деятельности по незаконной добыче морского гребешка.