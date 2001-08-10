Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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10:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще у 16 сахалинцев подтвердили коронавирус

Еще у 16 сахалинцев подтвердили коронавирус
Коронавирус в Сахалинской области 8 апреля подтвердили у 16 человек. 15 пациентов выписаны.
 
Как сообщили Telegram-канал правительства островного региона, на сегодняшний день в островном регионе 22 146 случаев заболевания, 21 787 человек выписаны с выздоровлением, 42 умерших, 317 человек проходят лечение.
 
Прошли вакцинацию 44 329 человек, из них оба этапа - 32 364. Записались на прививку 32 061 человек.

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