Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
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09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом за последние сутки заразились 15 человек

Коронавирусом за последние сутки заразились 15 человек

В Сахалинской области за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Сахалинской области.

13 человек выписали. 
 
Всего по данным на 11 апреля в Сахалинской области 22 202 случая заболевания, 21 826 человек выздоровели, 334 человека проходят лечение.
 
Умерло от новой инфекции 42 жителя региона. 
 
Прошли вакцинацию 45 912 человек, из них оба этапа - 32 932. Записались на прививку 33 009 человек.

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