Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
Сегодня 15:03
77,51|92,07|62,97
Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ
08:50, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли

В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли

Поручение Валерия Лимаренко завершить эту работу в месячный срок выполнено. Еще столько же времени уйдет на финальный этап ремонта крыши. Об этом в ходе рабочего совещания губернатору доложил представитель мэрии.

– Продолжим внимательно следить за ходом выполнения работ. Важно, чтобы они были сделаны быстро и качественно. Люди не должны испытывать неудобств, – отметил Валерий Лимаренко.

– Нам осталось покрыть крышу металлом, установить вентиляционные шахты, зашить карнизы и утеплить чердачное перекрытие. Идем в графике, – рассказал вице-мэр областного центра Александр Гринберг. 

Также стало известно, что жильцы пострадавшего от пожара дома начали получать компенсационные выплаты за ремонт квартир – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Помощью воспользовались 5 семей.

Напомним, в ночь на 12 марта в четырехэтажке областного центра вспыхнул пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто из жильцов не пострадал.

Губернатор Валерий Лимаренко потребовал своевременно организовать помощь людям. В результате погорельцам незамедлительно предоставили единовременную выплату – по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью. Дополнительно по 50 тысяч рублей получили малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Еще по 50 тысяч рублей выделили семьям с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 категории, неработающими пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?