В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли
Поручение Валерия Лимаренко завершить эту работу в месячный срок выполнено. Еще столько же времени уйдет на финальный этап ремонта крыши. Об этом в ходе рабочего совещания губернатору доложил представитель мэрии.
– Продолжим внимательно следить за ходом выполнения работ. Важно, чтобы они были сделаны быстро и качественно. Люди не должны испытывать неудобств, – отметил Валерий Лимаренко.
– Нам осталось покрыть крышу металлом, установить вентиляционные шахты, зашить карнизы и утеплить чердачное перекрытие. Идем в графике, – рассказал вице-мэр областного центра Александр Гринберг.
Также стало известно, что жильцы пострадавшего от пожара дома начали получать компенсационные выплаты за ремонт квартир – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Помощью воспользовались 5 семей.
Напомним, в ночь на 12 марта в четырехэтажке областного центра вспыхнул пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто из жильцов не пострадал.
Губернатор Валерий Лимаренко потребовал своевременно организовать помощь людям. В результате погорельцам незамедлительно предоставили единовременную выплату – по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью. Дополнительно по 50 тысяч рублей получили малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Еще по 50 тысяч рублей выделили семьям с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 категории, неработающими пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны.
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