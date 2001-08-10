В Ногликах мужчина предстанет перед судом за мошенничества
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Ногликский» окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Хабаровского края, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый приехал на заработки в Сахалинскую область и часто ездил в Ногликский район. Находясь в райцентре на съемной квартире, он пригласил в гости двух своих знакомых местных жителей. В ходе застолья мужчины разговаривали об автомобилях. Тогда фигурант сообщил им, что может помочь в приобретении и доставке иномарок напрямую из Владивостока.
В этот же вечер один из гостей покинул квартиру, но в скором времени вернулся к фигуранту с деньгами и попросил его помочь в покупке автомобиля. После он передал фигуранту в качестве задатка 150 тысяч рублей.
В скором времени с такой же просьбой к фигуранту обратился и второй приятель, который передал уже 230 тысяч рублей на покупку машины. Также с обвиняемым связался еще один мужчина, с которым его познакомил один из вышеуказанных товарищей. Он хотел купить самосвал и в качестве предоплаты передал фигуранту 250 тысяч рублей.
В действительности злоумышленник никогда не занимался купле-продажей транспортных средств и исполнять обещанное не собирался. Когда ему звонили потерпевшие, гражданин сначала говорил, что занимается оформлением документов, а затем перестал выходить на связь. В действительности фигурант отправился во Владивосток, где потратил денежные средства по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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