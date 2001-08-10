За дачу заведомо ложных показаний в суде житель Холмска сам стал фигурантом уголовного дела
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ - заведомо ложные показания свидетеля в суде.
Установлено, что в июне прошлого года указанный гражданин был вызван в суд, где проходило заседание по обвинению его знакомого в совершении кражи с банковского счета. Во время судебного процесса, выступая в качестве свидетеля, фигурант был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, мужчина, желая огородить знакомого от уголовной ответственности за совершенное преступление, сообщил суду несоответствующие действительности сведения. В дальнейшем на вопросы представителя защиты фигурант отвечал неразборчиво и начался путаться в собственных показаниях.
В октябре мужчина был повторно вызван на судебное слушание, в ходе которого также сообщил заведомо ложные сведения о непричастности подсудимого к преступлению. Однако стороной обвинения были представлены неопровержимые доказательства совершения подсудимым противоправного деяния и гражданин был признан виновным в совершении кражи.
В дальнейшем следствием было установлено, что обвиняемый умышленно вводил суд в заблуждение, поскольку заранее договорился об этом с подсудимым, чтобы тот мог избежать уголовной ответственности за содеянное.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в полиции.
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