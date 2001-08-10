Житель Курильска подозревается в хищении 40-футового контейнера

В дежурную часть ОМВД России по Курильскому городскому округу поступило заявление от директора местной энергетической компании о том, что неизвестный похитил 40-футовый контейнер, являющийся собственностью организации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

По предварительным данным, 23 марта мужчина увидел на открытом участке местности возле угольного склада 40-футовый контейнер. Решив, что он никому не принадлежит, подозреваемый заказал для его перевозки спецтехнику. Когда на место приехали работники компании, они сообщили подозреваемому, что контейнер является собственностью организации. Спустя месяц подозреваемый вернулся на место. Убедившись, что контейнер все еще находится на месте, а рядом никого нет, он снова заказал грузовую технику перевез похищенное на территорию земельного участка своего знакомого на временное хранение. Сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в правоохранительном органе.