Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2021
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16:31, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Машина пострадала при разборке двоих парней в Холмске

Следователи полиции Холмска завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В один из дней фигурант находился у себя дома, где выпивал вместе со знакомым. Во время застолья между молодыми людьми возник конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.

- Возле подъезда, был припаркован автомобиль. Обвиняемый подошел к нему и ударил ногой по двери, из-за чего образовалась вмятина. Когда сработала сигнализация, парни скрылись. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб владельцу транспортного средства на сумму около 7 тысяч рублей, - рассказали в областной полиции.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК РФ, будет рассмотрено в суде.

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