Машина пострадала при разборке двоих парней в Холмске

Следователи полиции Холмска завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В один из дней фигурант находился у себя дома, где выпивал вместе со знакомым. Во время застолья между молодыми людьми возник конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.

- Возле подъезда, был припаркован автомобиль. Обвиняемый подошел к нему и ударил ногой по двери, из-за чего образовалась вмятина. Когда сработала сигнализация, парни скрылись. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб владельцу транспортного средства на сумму около 7 тысяч рублей, - рассказали в областной полиции.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК РФ, будет рассмотрено в суде.