Машина пострадала при разборке двоих парней в Холмске
Следователи полиции Холмска завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. В один из дней фигурант находился у себя дома, где выпивал вместе со знакомым. Во время застолья между молодыми людьми возник конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.
- Возле подъезда, был припаркован автомобиль. Обвиняемый подошел к нему и ударил ногой по двери, из-за чего образовалась вмятина. Когда сработала сигнализация, парни скрылись. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб владельцу транспортного средства на сумму около 7 тысяч рублей, - рассказали в областной полиции.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК РФ, будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:42 Сегодня ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
09:46 Сегодня Сахалинцы и курильчане могут обращаться на горячую линию по вопросам голосования за проекты благоустройства
09:49 Сегодня На неделю приостанавливаются полеты в Александровск-Сахалинский
09:53 Сегодня В Поронайском районе жители переходят на газомоторное топливо
11:45 7 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света
15:06 7 Апреля На Северных Курилах ожидается ураганный ветер и сильные осадки
16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
19:53 7 Апреля В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
Выбор редакции
- 16:34 Сегодня Двое парней на Сахалине отправились ловить камбалу, а вытащили утопающего
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?