Двое парней на Сахалине отправились ловить камбалу, а вытащили утопающего
Двое жителей Поронайска спасли тонущего человека во время рыбалки 13 апреля. Об этом пишетASTV.ru. Парни заметили, что лодка мужчины в нескольких десятках метрах от них перевернулась.
Участник спасательной операции 21-летний Влад Коновалов сообщил astv.ru, что отправился на рыбалку со своим товарищем Антоном Самородовым примерно в 10 утра. Вышли в море прямо в городской черте, неподалёку от своего дома по улице Восточной.
Спустя некоторое время парни увидели, что неподалеку рыбачит сосед, 35-летний мужчина. Волнение на море усиливалось. В какой-то момент сахалинцы заметили, что его резиновая лодка перевернулась, а самого человека не видно.
- Мы сразу же рванули к перевёрнутой лодке. Когда осталось метров 40, заметили соседа - он был в сознании, но видно, что задыхается. Налегли на вёсла, быстро подплыли, кое-как затащили в лодку - он в мокрой одежде, тяжёлый. Хорошо, что успели вовремя, он посинел, видимо, переохлаждение. Ничего не говорил, - рассказал о деталях Влад.
Как можно быстрее парни доставили мужчину на берег. Там сразу же подбежали наблюдавшие за операцией жители соседних домов, помогли доставить мужчину в гараж, там теплее. Люди вызвали скорую, полицию. Примчавшиеся медики сделали пострадавшему несколько уколов и увезли в больницу. Под наблюдением медиков он пробыл сутки, затем написал отказ от дальнейшего лечения и вернулся домой, где его ждали двое детей.
Контактами ребят, которым удалось вытащить мужчину, с astv.ru поделились их соседи. Они сообщили, что гордятся поступком поронайцев и благодарят их за проявленное мужество.
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