В Александровске-Сахалинском окончено уголовное дело о ДТП со смертельным исходом

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, в ночь с 4 на 5 августа 2020 года фигурант, управляя легковым автомобилем, двигался в темное время суток по мокрому участку дороги и в условиях ограниченной видимости со значительным превышением установленной скорости. В районе дома № 12 по ул. Дзержинского двигаясь со скоростью около 85 км/ч, не соблюдая правил дорожного движения в виде установленного скоростного режима, водитель совершил наезд на девушку-пешехода, которая пересекала проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летней потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения в виде ушибов и переломов, не совместимых с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.