Житель Макарова отметил круглую дату одного преступления другим

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Гражданин обвиняется в совершении мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, а также в угрозе убийством.

Следствием установлено, 4 ноября минувшего года фигурант находился у себя дома и услышал, что у соседей происходит конфликт. Он вышел в подъезд и на лестничной площадке нашел банковскую карту, оснащенную бесконтактным способом оплаты. Обвиняемый забрал ее и отправился в ближайший магазин, где выдав себя за владельца кредитки, совершил пять покупок, потратив более 3 тысяч рублей.

Он же, 5 мая 2020 года в вечернее время суток шел по улице и встретил знакомого, к которому испытывал личные неприязненные отношения. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. Тогда фигурант достал из куртки канцелярский нож и высказал мужчине угрозу убийством. Потерпевший испугался, воспринял угрозу как реально осуществимую и убежал.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу, сообщили ТИА "Острова" в областном УМВД.