В Холмске обвиняемый в совершении кражи предстанет перед судом

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Алтайского края. Молодой человек обвиняется в совершении кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Сумма причиненного ущерба составила 22 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в полиции региона.

Следствием установлено, что фигурант находился в гостях у знакомой, где в компании они вместе распивали спиртные напитки. Перед уходом домой злоумышленник, незаметно похитил телефон хозяйки квартиры, который лежал на диване. Украденным гаджетом обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули потерпевшей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.