За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрированы еще два случая мошенничества

14 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты были похищены деньги. Об этом ТИА "Острова" стало известно от областного управления МВД.

Установлено, что 19 марта заявительница в популярной социальной сети нашла предложение по получению кредита. Потерпевшая связалась с лицом, чей номер был указан в объявлении. На следующий день ей пришло смс-сообщение со списком необходимых документов и условий займа. Спустя несколько дней заявительнице сообщили, что кредит одобрен и необходимо оплатить страховку в размере около 55 тысяч рублей, что женщина и сделала. Через некоторое время потерпевшей снова позвонил неизвестный и сказал, что данная транзакция не прошла и нужно заплатить комиссию около 47 тысяч рублей. Спустя несколько дней заявительнице позвонили с другого номера и сообщили, что ей одобрен кредит в другом банке, а в первом он уже отменен. Потерпевшей также сказали, что для повышения рейтинга ей необходимо перевести еще денежные средства. Когда женщина выполнила все указания звонивших, те перестали выходить на связь. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Всего за этот период женщина лишилась 217 тысяч рублей.

В этот же день в полицию обратилась 66-летняя жительница Анивы с заявлением о том, что с ее банковской карты неизвестные похитили более 470 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что 5 апреля ей позвонил неизвестный и представился юристом известного банка. Мужчина сообщил, что на имя потерпевшей пытаются оформить кредит на сумму 140 тысяч рублей. Далее звонивший перевел звонок на другой номер, где женщине сообщили, что для сохранности сбережений ей необходимо снять их со всех банковских счетов и перевести на 10 указанных абонентских номеров, что заявительница и сделала. На следующий день потерпевшей снова позвонили и сказали, что если она сама не возьмет кредит на 140 тысяч рублей, то данный займ, на ее имя оформят мошенники. Заявительница взяла кредит на указанную сумму и перевела на номера, которые ей сообщил звонивший. Спустя несколько дней женщине снова позвонил вышеуказанный мужчина и сообщил, что для возврата денег необходимо взять кредит еще на 155 тысяч рублей. Заявительница снова взяла займ и также перевела на указанные ей номера. 9 апреля женщина совершила еще один перевод на сумму 92 тысячи рублей.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.