Житель Южно-Сахалинска подозревается в сбыте похищенного имущества

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя областного центра, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ – сбыт имущества, заведомого добытого преступным путем.

Установлено, что во второй половине сентября знакомая, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, передала подозреваемому золотые серьги. При этом мужчина знал, что данные украшения были добыты его приятельницей противоправным путем, а именно, в результате совершения грабежа.

Зная, что серьги краденные, подозреваемый отправился в ломбард и продал их, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Злоумышленник раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД.