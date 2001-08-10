Пьяный охинец угнал машину, чтобы съездить в магазин за спиртным

Житель Охи предстанет перед судом за угон автомобиля. Он собирался доехать до ближайшего магазина, но полиция быстро его задержала.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим знакомым подъехал в один из дворов дома по улице Дзержинского в Охе. Там же припарковался автомобиль отечественного производства, откуда вышли двое мужчин и зашли в подъезд.

Обвиняемый обратил внимание на то, что водитель не заглушил двигатель и не закрыл двери. Тогда он решил угнать транспортное средство, чтобы съездить в магазин за спиртными напитками. Осмотревшись по сторонам, он сел за руль и уехал со двора.

В скором времени фигуранта задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в полицию.

Уголовное дело по факту угона уже в суде.