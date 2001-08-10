«Мастер» из Поронайска обманул клиентов на 5 миллионов рублей

В Поронайске 33-летний местный житель размещал объявления об услугах мастера по установке подвесных потолков, пластиковых окон и других видов ремонта. С ним связывались клиенты, оговаривали список работ и переводили предоплату.

"Мастер на все руки" либо выполнял малую часть обещанного, либо под различными предлогами вообще не приступал к заказу, а деньги, полученные от клиентов, тратил .

Как сообщают в УМВД России по Сахалинской области, сейчас полицейские установили причастность подозреваемого к 17 фактам хищения денежных средств. Так, одна из потерпевших передала мужчине 900 тысяч рублей на ремонт своей квартиры.

По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, предварительно составляет около 5 миллионов рублей. При этом мужчина выполнил работы только на 100 тысяч рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу. По уголовным делам, возбужденным по статье "мошенничество", проводят проверки.