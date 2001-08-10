Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовске и Александровске-Сахалинском накануне

Вчера в 19.16 зарегистрировано землетрясение в координатах 50,6 СШ, 142,6 ВД в 8 км юго-западнее с. Ясное, Тымовского района, 26 км юго-западнее пгт Тымовск, 44 км юго-западнее г. Александровск-Сахалинский глубина 9 км, М= 4,4.

Землетрясение ощутили жители сел Ясное, Красная Тымь, Кировское, Зональное и Молодежное (Тымовский район) и город Александровск-Сахалинский. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила 2-4 балла. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.