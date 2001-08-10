Тихоокеанское
информационное агентство
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Ощущаемое землетрясение зарегистрировано вчера в Тымовском

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано вчера в Тымовском

19 апреля в 19.19 (сах) зарегистрировано землетрясение в 6 км юго-западнее пгт Тымовское. Магнитуда сейсмособытия составила 2,9, глубина 8 км.

Землетрясение ощутили жители пгт Тымовское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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