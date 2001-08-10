В Макарове расследовано уголовное дело по факту кражи денежных средств

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, совершенной с банковского счета.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант пришел в гости к своей маме. У женщины в гостях находились две подруги. Одна из гостей попросила молодого человека сходить в магазин, но так как наличности не оказалось, то она решила перевести деньги на кредитку его матери. Женщина была в нетрезвом состоянии и попросила фигуранта помочь осуществить перевод на её телефон и для этого сообщила ему пароль. Обвиняемый перевел на счет 7 тысяч рублей и приметил, что на карте находятся ещё около 80 тысяч.

В ходе дальнейшего застолья, мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить деньги со счета. Для этого он незаметно взял гаджет, зашел в приложение и перевел все сбережения на карту матери. Сняв деньги в банкомате, он уехал в Южно-Сахалинск, где потратил их на собственные нужды

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу, сообщили ТИА "Острова" в областном УМВД.