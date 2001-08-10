Тихоокеанское
информационное агентство
21 Апреля 2021
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12:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска задержан по подозрению в краже транспортного средства

Житель Южно-Сахалинска задержан по подозрению в краже транспортного средства

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летнего жителя областного центра о хищении принадлежащего ему автомобиля.

Сотрудники полиции в ходе разбирательства установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый житель Южно-Сахалинска, рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова".

Выяснилось, что в конце прошлого года они с потерпевшим обменялись автомобилями. Спустя некоторое время к дому заявителя на кран-балке приехал подозреваемый. Мужчина погрузил ранее принадлежавший ему транспорт в кузов грузовика и скрылся. Впоследствии злоумышленник продал автомобиль примерно за 50 тысяч рублей, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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