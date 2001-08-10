Несколько фактов мошенничества произошли за сутки

19 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летней жительницы областного центра. Заявительница разместила объявление о продаже гитары и ее аксессуаров. С ней связался потенциальный покупатель и высказал желание приобрести товар. Неизвестный отправил девушке ссылку на «безопасную сделку» при этом пояснив, что денежные средства он внес. Заявительница перешла на сайт и ввела данные своей банковской карты, после чего произошло списание более 7 тысяч рублей. Об этом информационному агентству "Острова" рассказали в сахалинской полиции.

Другое заявление поступило от 24-летней жительницы Южно-Сахалинска. Ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка и сообщила, что с её счета неизвестные пытались снять деньги. Далее потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил, что по поводу снятия со счета денежных средств, проводится проверка. Спустя еще несколько минут поступил еще один звонок, где мужчина сказал, что необходимо заблокировать личный счет, а деньги перевести на якобы безопасный. Девушка через банкомат перевела 58 тысяч рублей на указанные номера телефонов.

На уловку аферистов попалась и 18-летняя девушка. Она сообщила, что перевела денежные средства в сумме более 26 тысяч рублей неизвестному лицу в качестве интернет-ставки. Как выяснили полицейские, гражданка увидела в глобальной сети рекламу и перешла по ссылке, где мошенники убедили ее перевести вышеуказанную сумму как стартовый взнос для дальнейшего заработка.

Перехитрили аферисты и 25-летнюю островитянку, которая через интернет-магазин в соцсети оформила покупку детской коляски за 26 тысяч рублей, но товара так и не дождалась.

И последний факт противоправного деяния произошёл с жительницей Приморского края. Женщина увидела объявление о сдаче жилья в Южно-Сахалинске и позвонила по указанному номеру телефона, забронировала квартиру и перевела предоплату в размере 9 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счет, телефон стал недоступен, а соответствующее объявление было удалено.

По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.