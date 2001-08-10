Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовском

21 апреля в 18.50 (сах) зарегистрировано землетрясение в 6 км северо-восточнее пгт Тымовское. Магнитуда сейсмособытия составила 1,9, глубина 6 км.
Землетрясение ощутили жители пгт Тымовское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.