Тихоокеанское
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Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовском

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Тымовском

21 апреля в 18.50 (сах) зарегистрировано землетрясение в 6 км северо-восточнее пгт Тымовское. Магнитуда сейсмособытия составила 1,9, глубина 6 км.

Землетрясение ощутили жители пгт Тымовское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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