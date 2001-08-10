Сотрудничество с ДОМ.РФ станет мощным импульсом для развития жилищного строительства в Южно-Сахалинске

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию особо подчеркивает важность заявления президента по развитию жилищного строительства.

Сахалинская область войдет в число пилотных регионов, где будет реализован новый проект по предоставлению застройщикам кредитов по минимальной ставке – около 3–4% годовых. Содействовать этому будет институт развития ДОМ.РФ. Напомним, Сахалинское правительство в начале февраля заключило соглашение о сотрудничестве в жилищной сфере, строительстве инженерной и социальной инфраструктуры с руководством финансового института развития, которое направлено на создание комфортной среды на Сахалине и Курилах.

- Качественное и максимально доступное жилье для наших горожан — актуальнейший вопрос. Половина всего жилья в области строится у нас - в Южно-Сахалинске. Я убежден, что решение, озвученное вчера нашим президентом станет мощным импульсом для развития строительной отрасли и, самое главное, для закрепления населения на наших островах и в нашем родном городе, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Председатель правления СРО в области строительства «СпецСтройРеконструкция» Виктор Варламов уверен, что целевые кредиты по низкой ставке на строительство жилья особенно актуальны для Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

- У нас, в отличии от материковой части страны, нет настолько крупных девелоперов, которые могут работать без привлечения кредитов. Поэтому для наших строительных организаций — очень своевременное решение. Наличие больших финансовых возможностей, безусловно, позволит существенно увеличить объемы строительства жилья и расширит горизонт планирования. И здесь в параллель необходимо продолжать начатую работу по жилищным и ипотечным программам, чтобы жители могли приобретать современное, качественное и комфортное жилье, - сказал Виктор Варламов.

Исполнительный директор компании «Рыбоводстрой» Никита Вернер, также считает, что строительной отрасли важна любая поддержка.

- Будем вникать в нюансы нововведения, на каких условиях можно будет получить кредит. В любом случае, если у строительных организаций будет доступ к субсидированным кредитам, это позволит гораздо быстрее возводить жилье и комплексно походить к застройке новых жилых кварталов, - говорит Никита Вернер.

Отметим, администрацией Южно-Сахалинска совместно с ДОМ.РФ и Корпорацией развития Сахалинской области разработана дорожная карта по строительству в рамках концессионных соглашений инженерной инфраструктуры к двум перспективным жилищным площадкам: «Уюн» и «Северный городок».