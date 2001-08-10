На Сахалине полицейские задержали подозреваемого в угоне

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 37-летнего жителя планировочного района Ново-Александровска. Мужчина сообщил, что у него был угнан автомобиль, стоимостью 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства угона. Как оказалось, на автодороге между Долинском и Быковом потерпевший застрял на своем транспорте и остановил мимо проезжающую попутку. В ней находились трое молодых людей, которые согласились помочь мужчине.

За руль сел 20-летний житель Быкова, ранее неоднократно судимый. Хозяин же авто принялся толкать свое транспортное средство. Когда их попытки увенчались успехом, то молодой человек нажал на газ и уехал в неизвестном направлении. Впоследствии подозреваемый не справился с управлением и въехал в препятствие. Там же бросил иномарку и скрылся.

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон.

Материал подготовлен на основании предварительных данных, сообщили ТИА "Островам" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области