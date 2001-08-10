На Сахалине задержан любитель брендового алкоголя

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего сотрудника супермаркета. Мужчина сообщил, что из торгового помещения в разные дни было похищено две бутылки брендового алкоголя на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний, ранее судимый житель областного центра.

Выяснилось, что задержанный, находясь в торговой точке присмотрел себе понравившееся спиртное и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает похитил его, а затем покинул магазин. Аналогичное противоправное деяние он совершил спустя два дня.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительной информации, сообщили ьТИА "Островам" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области