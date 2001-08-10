В Южно-Сахалинске по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже

В областном центре по горячим следам был задержан подозреваемый в грабеже

21 марта в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 62-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что его знакомый, применив в отношении него физическую силу, похитил 6 тысяч рублей, рассказали ТИА «Островам» в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На место был отправлен ближайший отряд отдельного батальона ППС УМВД России по городу Южно-Сахалинску. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам был задержан 32-летний, ранее судимый мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Гражданин был доставлен в городской отдел полиции.

В ходе допроса оперативники выяснили, что за день до совершения противоправного деяния подозреваемый распивал совместно с заявителем спиртное. В ходе застолья он обратил внимание, что у потерпевшего имеются денежные средства. На следующий день утром, злоумышленник решил похитить деньги и направился домой к товарищу. После этого задержанный покинул квартиру и успел потратить часть денег. Остальное было изъято стражи порядка при задержании.

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.