Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2021
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14:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Наркотики в письме из Италии обнаружили сахалинские таможенники

Наркотические средства в письме из Италии изъяли сахалинские таможенники в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозрительный конверт поступил в  почтовое отделение пос. Омчак Магаданской области.

Сотрудники таможни установили, что получатель письма, гражданка России, оформила свой заказ  на одной из торговых интернет-площадок. В конверте находилось два полимерных пакетика с измельченными фрагментами частей растений.

Экспертиза показала, что  обнаруженные вещества являются наркотическими средствами:  каннабис  и гашиш. Их общая масса составила 13,3 грамма, что является значительным размером, сообщили ТИА "Островам" в пресс-службе Сахалинской таможни.

 В отношении получателя посылки Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, совершенное в значительном размере). Проводится расследование

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