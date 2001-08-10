Наркотики в письме из Италии обнаружили сахалинские таможенники

Наркотические средства в письме из Италии изъяли сахалинские таможенники в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозрительный конверт поступил в почтовое отделение пос. Омчак Магаданской области.

Сотрудники таможни установили, что получатель письма, гражданка России, оформила свой заказ на одной из торговых интернет-площадок. В конверте находилось два полимерных пакетика с измельченными фрагментами частей растений.

Экспертиза показала, что обнаруженные вещества являются наркотическими средствами: каннабис и гашиш. Их общая масса составила 13,3 грамма, что является значительным размером, сообщили ТИА "Островам" в пресс-службе Сахалинской таможни.

В отношении получателя посылки Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, совершенное в значительном размере). Проводится расследование