На Сахалине вертолет Ми-8 МЧС совершил санитарный рейс

Сегодня в 11.30 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1987 года рождения из г. Углегорск в г. Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи. В полёте пациента сопровождали два медработника Сахалинской областной клинической больницы, сообщили корреспонденту ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Сахалинской области.

В 13.10 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациентом на борту и направился из г. Углегорск в областной центр, где в 14.46 (сах) совершил посадку. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу.