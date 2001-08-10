Сахалинская прокуратура направила в суд дела об убийстве малоглетней
Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г.Южно-Сахалинска в совершении преступлений по статьям "убийство", "похищение человека", "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "развратные действия".
Кроме того, перед судом предстанет супруга данного лица, обвиняемая в похищении человека, подстрекательстве в совершении изнасилования и убийства.
Органом предварительного расследования установлено, что 06 июля 2020 года малолетняя села в автомобиль «Toyota Hiаce», под управлением обвиняемого, в котором также находилась его супруга. Они пообещали доставить ее в пункт назначения.
Далее, обвиняемые, используя беспомощное состояние девочки, обусловленное её малолетним возрастом, переместили потерпевшую в лесной массив, где обвиняемый, находясь в салоне автомобиля изнасиловал несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
С целью скрыть преступление, он совершил убийство малолетней. После этого отнес тело девочки к протекающей в лесном массиве речке, накрыв последнюю растительностью.
Действия супруги обвиняемого квалифицированы следственным органом как похищение в группе лиц по предварительному сговору и подстрекательство в виде уговоров мужа к совершению им изнасилования малолетней, насильственных действий сексуального характера в отношении нее и последующем убийстве.
После совершения указанных преступлений, обвиняемые скрылись с места преступления, но уже через три дня были установлены и задержаны правоохранительными органами.
Кроме того, ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), которые по версии следствия он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий.
Расследование осуществлялось отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.
Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу.
Представ перед судом, обвиняемому, как исполнителю всех преступлений, грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказали ТИА "островам" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области
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