Сахалинка, выполняя указания аферистов, оплатила страховку инкассаторской машины в сумме 116 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 55-летняя жительница Южно-Сахалинска и сообщила, что ей позвонила женщина и представилась работником правоохранительных органов города Москвы.

Звонившая сообщила, что некая компания, в которой потерпевшая заказывала ранее «БАДы», действовала незаконно и заявительнице положена компенсация. Для этого, гражданке необходимо перевести 30 тысяч рублей в качестве комиссии банка. Также через некоторое время с заявительницы затребовали оплатить страховку инкассаторской машины в сумме 116 тысяч рублей, что она и сделала. Всего женщина перевела мошенникам 146 тысяч рублей.

Ещё одно заявление поступило от 27-летней местной жительницы. Накануне она разместила объявление о продаже велотренажера. Спустя некоторое время девушке поступило сообщение от потенциального покупателя. Он готов приобрести товар, но живет не в областном центре и нужно оформить доставку. Для этого он прислал на телефон гражданки ссылку. Пройдя по ней, она ввела свои личные данные, после чего с ее счета произошло списание 15 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.