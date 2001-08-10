На Сахалине больной обокрал соседа по палате

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летнего жителя Смирных. Молодой человек сообщил, что находится на лечении в одной из больниц областного центра, когда из палаты у него пропал мобильный телефон и наушники, общей стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель областного центра. Мужчину около 5-ти утра доставили в отделение больницы и положили в палату к потерпевшему. Заявитель спал и не услышал, как злоумышленник похитил его гаджет со стола и скрылся. Аппарат он успел продать третьим лицам по заниженной стоимости, а деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.