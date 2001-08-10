Подросток на Сахалине разукомплектовал автомобиль соседа

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что с его легкового автомобиля, припаркованного во дворе, похищены комплектующие запчасти, общей стоимостью более 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска повели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Подросток приметил, что около месяца во дворе дома, где он проживает, кто-то паркует автомобиль, который не оборудован охранной сигнализацией. В одну из ночей, он, вооружившись плоскогубцами, вскрыл автомобиль. Проникнув в салон, молодой человек скрутил магнитолу и динамики, а также открыл капот, где снял аккумулятор, фары и другие комплектующие. Всё похищенное имущество он спрятал у друга в багажнике автомобиля, который находился в соседнем дворе.

Полицейские изъяли всё похищенное и вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.