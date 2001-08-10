На Сахалине за убийство будут судить жителя Владимировской области

И.о. прокурора Смирныховского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 45-летнего жителя Владимирской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Органом предварительного расследования установлено, что 21 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в пгт. Смирных, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, попросил у последнего в долг денежные средства.

В связи с отказом в займе возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес не менее 8 ударов в лицевую часть головы потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Смирныховский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.