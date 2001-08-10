Аферисты за выходные обманули троих сахалинок
24 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 24-летней жительницы Новой Деревни. Девушка сообщила, что обманным путем с её карты неизвестными похищено около 14 тысяч рублей.
Накануне потерпевшая разместила объявление в сети Интернет о продаже детской коляски. В ходе переписки покупатель предложил воспользоваться услугами транспортной компании и скинул заявительнице ссылку, по которой потерпевшая прошла. Затем она ввела данные своей карты, после чего произошло списание денежных средств.
У другой 40-летней жительницы областного центра путем обмана с банковской карты похитили 50 тысяч рублей. Ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что с её счета неизвестные пытаются списать деньги. Потерпевшая, действуя по инструкции звонившей, сняла деньги со своего счета и через банкомат перевела их на указанный её номер. Так она лишилась своих накоплений.
Ещё одно заявление поступило от 44-летней жительницы областного центра, у которой было похищено более 400 тысяч рублей. Женщине позвонил фейковый сотрудник банка и сообщил, что на её имя оформлена заявка на кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Неизвестный пояснил, что для сохранения денежных средств в безопасности ей необходимо произвести определенные манипуляции на сайте банка. С использованием своего планшета потерпевшая выполнила все указания. Затем поступил телефонный звонок от неизвестной, которая представилась следователем правоохранительного органа и пояснила, что с ней свяжется сотрудник безопасности банка и объяснит дальнейшие действия. По его указаниям женщина через банкомат перевела деньги на счет мошенников.
Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "МВД РФ по Сахалинской обалсти.
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