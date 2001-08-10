Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2021
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13:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении

В середине апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление о пропаже телевизора стоимостью около 40 тысяч рублей из одного частного дома в селе Березняки. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено разбитое оконное стекло, через которое злоумышленник проник в жилой дом в момент отсутствия хозяев в нем. Полицейские в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий вышли на след гражданина, причастного к краже. Подозреваемым оказался 39-летний односельчанин потерпевших, у которого дома было найдено и изъято похищенное имущество. Мужчина был задержан, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служэбе УМВД РФ по Сахалинской области.

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