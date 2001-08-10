Сахалинка украла золотое кольцо и выкинула в реку
В Корсаковский отдел полиции поступило заявление от 27-летней местной жительницы, которая сообщила, что у нее пропало кольцо стоимостью 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась 43-летняя ранее судимая жительница Корсакова. Выяснилось, что 11 апреля заявительница пришла в гости к подозреваемой, где в компании еще одной знакомой они распивали спиртное. Когда потерпевшая легла спать, злоумышленница решила воспользоваться моментом и сняла с руки девушки украшение, после чего покинула квартиру. Находясь на улице, женщина решила избавиться от кольца и выкинула его в реку. После этого она вернулась обратно в квартиру, не сообщив никому о содеянном. Со слов подозреваемой между ней и заявительницей ранее был конфликт, на почве чего она решилась на данное деяние.
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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