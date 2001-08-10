В Южно-Сахалинске полицейские оперативно раскрыли квартирную кражу

В ночь с субботы на воскресенье в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился 46-летний местный житель. Мужчина уточнил, что он проживает в квартире по улице Вокзальной, где снимает комнату, из которой в период его отсутствия пропали денежные средства. Сотрудники полиции, ознакомишь с материалами дела и выехав на место происшествия, выяснили обстоятельства, предшествующие тайному хищению, а также установили личность подозреваемого.

Как выяснилось, потерпевший накануне употреблял алкогольные напитки в компании молодого человека, проживающего с ним в одной квартире. После совместного распития они разошлись по своим комнатам. На следующий день заявитель ушёл на работу, а сосед остался дома. Ближе к концу рабочего дня последний решил пройти в комнату заявителя, где в ходе поиска обнаружил деньги, которые похитил и потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное, в отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила ТИА "Острова" пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.