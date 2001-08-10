Сотрудники УКОН задержали в Охе сбытчика наркотиков

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с коллегами ГКОН ОМВД по городскому округу «Охинский» задержан 53-летний житель города Охи, подозреваемый в сбыте наркотических средств каннабисной группы.

В ходе проверки оперативной информации, полицейским стало известно, что вышеуказанный гражданин занимается распространением в райцентре запрещенными к обороту средствами.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН задержали 24-летнего наркопотребителя, у которого при себе оказалось четыре полимерных пакетика с темным веществами внутри, массой 1,36 грамма. Следом был задержан и распространитель дурмана. В ходе его личного досмотра изъято еще несколько свертков с аналогичной субстанцией, весом почти 3 грамма. Проведенная в обоих случаях экспертиза установила, что это наркотик – гашишное масло.

При дальнейшей операции стражами порядка было произведено обследование гаражной постройки гражданина, где изъято 4 медицинских шприца и четыре свертка с вышеуказанным наркотиком. Кроме этого, в жилище мужчины найдены еще 15 полимерных пакетиков с дурманом, который он планировал распространять на территории Охи, а также денежные средства, полученные подозреваемым от продажи наркотиков.

Всего в рамках проведенной операции сотрудниками УКОН из незаконного оборота изъято более 90 грамм наркотических веществ.

В отношении сбытчика возбуждены ряд уголовных дел, в том числе и по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый задержан.

По гражданину, приобретавшему наркотик возбуждено уголовное производство по статье 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. У него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.