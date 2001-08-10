Сахалинку за неуплату алиментов арестовали на 10 суток

В отделении судебных приставов по Анивскому району на исполнении находится четыре исполнительных производства в отношении гражданки О. о взыскании алиментных платежей на содержание восьми своих несовершеннолетних детей, однако несмотря на предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях уклонения от родительского долга, решение суда она намеренно не исполняла, что привело к образованию задолженности в размере более двух миллионов рублей.

Примененный по отношению к гражданке комплекс мер никак не побуждал её вспомнить о родительском долге. Даже несмотря на предупреждение об административной и уголовной ответственности, женщина никаких мер к трудоустройству так и не предприняла.

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения гражданки к административной ответственности. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении женщины протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Рассмотрев данный административный материал, суд признал гражданку О. виновной в уклонении от уплаты алиментов и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, сообщили ТИА "ОСтрова" в пресс-служба УФССП России по Сахалинской области. Если после назначения административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, она будет привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относится к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.