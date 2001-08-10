Мошенники обманывают сахалинцев через социальные сети
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее банковского счета неизвестные похитили более 40 тысяч рублей.
Установлено, что несколькими днями ранее женщина в одной из популярных социальных сетей увидела ссылку на сайт одного коммерческого банка для прохождения опроса. Заявительница перешла по ней и ответила на все вопросы. Далее на экране появилось окно, в котором требовалось ввести номер банковской карты и код смс-уведомления. После того, как потерпевшая указала необходимые личные данные, с ее кредитки списалось более 40 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она сразу же обратилась в полицию.
По такой же схеме была обманута 60-летняя жительница села Мицулевка Анивского района. С карты пенсионерки мошенники похитили более 200 тысяч рублей.
Также в городской отдел полиции Южно-Сахалинска обратился 58-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты были похищены 98 тысяч рублей.
Установлено, что в конце декабря заявитель на одном из сайтов в сети интернет заказал принтер, который сразу же оплатил по номеру счета продавца. Спустя несколько месяцев мужчина так и не получил товар, хотя срок доставки уже прошел. Он решил позвонить по номеру, который был указан на данном сайте, но тот оказался недоступен. После этого потерпевший обратился в отдел полиции.
Еще одно заявление поступило от 18-летней студентки одного из колледжей Южно-Сахалинска, у нее мошенники похитили 18 тысяч рублей.
Девушка рассказала, что 23 апреля она разместила объявление о продаже платья на одном из популярных сайтов. Спустя несколько дней в мессенджере ей написал неизвестный с желанием приобрести товар. В ходе переписки злоумышленник предложил потерпевшей совершить безопасную оплату через сайт, ссылку на который отправил ей в сообщении. Также неизвестный прислал девушке скриншот, подтверждающий, что заказ на покупку вещи оформлен. Для получения денежных средств потерпевшей необходимо было пройти по ссылке и указать данные банковской карты и смс-код для подтверждения заказа. Когда девушка ввела всю необходимую информацию, с ее кредитки произошло списание денежных средств.
Возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
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