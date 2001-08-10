Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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13:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка отправила свою дочь на больничную койку

Сахалинка отправила свою дочь на больничную койку

В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в больницу поступила 38-летняя местная жительница с телесными повреждениями. 

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили, что ножевые ранения потерпевшей причинила её мать в ходе конфликта, возникшего между ними на бытовой почве. В момент ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла им не менее 3-х ударов дочери.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении 60-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

 

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