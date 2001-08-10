Сахалинке пообещали снять порчу с ее денег и лишили себережений

В дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 84-летней жительницы села Новое. Пенсионерка сообщила, что неизвестная похитила у нее 75 тысяч рублей.

Установлено, что утром заявительница открыла входную дверь квартиры на раздавшийся стук и увидела незнакомку цыганской внешности. Неизвестная ей женщина предложила купить у неё лекарства якобы от всех болезней. Потерпевшая отказалась от такого предложения. Тогда в ходе дальнейшего разговора злоумышленница сказала, что на ней и на её деньгах, которые находятся в доме, наложена порча, и предложила провести обряд очищения. Потерпевшая согласилась и вынесла 100 тысяч рублей, которые передала мошеннице. После совершения, так называемого, ритуала, она отдала денежные средства обратно и ушла. Когда потерпевшая пересчитала деньги, то обнаружила только 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, личность подозреваемой устанавливается, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.