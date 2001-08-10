Тихоокеанское
информационное агентство
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10:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Восемь раз за сутки сахалинские пожарные тушили палы

Восемь раз за сутки сахалинские пожарные тушили палы

27 апреля в диспетчерские Долинского, Невельского, Углегорского и Чеховского пожарных отрядов поступило 8 сообщений о возгорании травы. Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 3 566 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 30 огнеборцев и 11 единиц техники. Причины пожаров устанавливаются, сообили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС»

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