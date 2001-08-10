11:51, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске у двух водителей обнаружены поддельные документы
Два факта поддельных документов за сутки выявили сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области.
27 апреля 2021 года, на Коммунистическом проспекте областного центра, инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили иномарку, водитель которой предъявил полис ОСАГО с признаками подделки: несовпадение цветовой гаммы рисунков, смазанный шрифт. Из объяснения автолюбителя
следует, что подложный полис он приобрел у неустановленных лиц. Документ изъят, водитель
доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.
На улице Железнодорожной, в ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был задержан водитель, который предъявил иностранное водительское удостоверение с признаками подделки: яркий цвет, отсутствие степени защиты. Водитель пояснил, что водительское удостоверение он купил по объявлению в сети Интернет.
По всем фактам материалы переданы в подразделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
27 апреля 2021 года, на Коммунистическом проспекте областного центра, инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили иномарку, водитель которой предъявил полис ОСАГО с признаками подделки: несовпадение цветовой гаммы рисунков, смазанный шрифт. Из объяснения автолюбителя
следует, что подложный полис он приобрел у неустановленных лиц. Документ изъят, водитель
доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.
На улице Железнодорожной, в ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был задержан водитель, который предъявил иностранное водительское удостоверение с признаками подделки: яркий цвет, отсутствие степени защиты. Водитель пояснил, что водительское удостоверение он купил по объявлению в сети Интернет.
По всем фактам материалы переданы в подразделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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