Уголовное дело против сахалинца, пытавшегося завести на остров больше 5000 литров алкоголя, направлено в суд

Сахалинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере, без соответствующей лицензии.

Сахалинским ЛО МВД России на транспорте в ходе осуществления оперативной разработки удалось пресечь приобретение с целью дальнейшей реализации на территории Сахалинской области крупной партии немаркированной алкогольной продукции, 10 385 бутылок водки и 240 бутылок коньяка общим объемом 5252,5 литров. В ходе предварительного следствия указанная немаркированная алкогольная продукция изъята из оборота.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской транспортной прокуратуре.