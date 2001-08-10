Тихоокеанское
информационное агентство
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12:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Уголовное дело против сахалинца, пытавшегося завести на остров больше 5000 литров алкоголя, направлено в суд

Уголовное дело против сахалинца, пытавшегося завести на остров больше 5000 литров алкоголя, направлено в суд

Сахалинским транспортным прокурором  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере, без соответствующей лицензии.

Сахалинским ЛО МВД России на транспорте в ходе осуществления оперативной разработки удалось пресечь приобретение с целью дальнейшей реализации на территории Сахалинской области крупной партии немаркированной алкогольной продукции, 10 385 бутылок водки и 240 бутылок коньяка общим объемом 5252,5 литров. В ходе предварительного следствия указанная немаркированная алкогольная продукция изъята из оборота.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской транспортной прокуратуре.

 

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