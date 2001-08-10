В Южно-Сахалинске многоквартирный дом проверили на пожарную безопасность

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками полиции УМВД по Сахалинской области и представителями управляющей компании, провели профилактическое мероприятие. Специалисты проверили соблюдение норм, и правил пожарной безопасности в местах общего пользования.

В ходе осмотра мест общего пользования жильцам дома рассказывали требования пожарной безопасности в многоквартирных домах, давали рекомендации, основанные на наиболее распространенных причинах пожаров, вручали памятки.

Новая редакция правил противопожарного режима в РФ вступила в действие с 1 января 2021 года. Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров. Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.