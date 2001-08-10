В Южно-Сахалинске проверяют работу пожарных гидрантов

Коммунальные компании областного центра совместно с представителями противопожарной службы приступили к полноценной проверке пожарных гидрантов. На территории городского округа находится более 700 подобных гидрологических сооружений.

Гидранты обеспечивают водой противопожарные службы МЧС при тушении пожаров и в других чрезвычайных ситуациях. Все они должны быть в исправном состоянии и свободном доступе. Их проверяют с помощью пробного пуска воды, обращая внимание на отсутствие протечек и трещин, герметичность клапанов (плотность закрытия гидранта), а также замеряют уровень давления. Проверить все гидранты планирует до конца июня текущего дня.

Правилами противопожарного режима организациям, эксплуатирующим водопроводные сети с пожарными гидрантами, предписано дважды в год проводить обязательную проверку их работоспособности, с составлением акта и последующим уведомлением противопожарной службы.

Ранее специалисты МКП «Городской водоканал» и АО «СКК» проводили предварительную экспертизу технического состояния гидрантов, на балансе которых находится 606 и 105 пожарных устройств соответственно.

Напомним, что на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон, который продлится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды либо образования снежного покрова. Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан неукоснительно соблюдать элементарные требования противопожарной безопасности. Ознакомиться с правилами поведения в лесу в пожароопасный период можно на сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА "Острва" в мэрии областного центра.